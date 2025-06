Più lavoratori poveri . Il rischio è la marginalità

Lavoro povero, grave marginalità adulta, aumento dell’età media di chi cerca accoglienza. Questa la fotografia scattata dall’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, da poco pubblicato, che ha presentato i principali dati statistici sulla povertà accolta nel 2024 da Caritas Diocesana e da trentuno Caritas Parrocchiali. Va da sé che il “Flash Report 2024.Con le persone, con le comunità“ non rispecchia l’incidenza della povertà nella Diocesi di Brescia, ma permette di evidenziare alcune linee di tendenza relative alla povertà accolta.

Nello specifico, l’Osservatorio guidato da Diego Mesa, documenta un lieve aumento delle persone accolte nei servizi di primo contatto di Caritas Diocesana che operano nel campo della grave marginalità adulta (Centro di ascolto e Mensa Menni) a fronte di un lieve calo delle persone incontrate nei centri di ascolto parrocchiali. In particolare, nel centro di ascolto diocesano “Porta aperta“ si riscontra un leggero aumento del numero complessivo di persone accolte (+7%), passando da 407 nel 2023 a 436 nel 2024 (più di 1 al giorno), di cui 192 primi ascolti. Cresce il numero delle donne (+13%); i non residenti sono il 20% in più.

L’erogazione di sussidi economici (il 27% degli interventi registrati) è in leggero calo rispetto al 2023, mentre il supporto per l’alloggio (11%) è aumentato di tre punti percentuali. Crescono anche gli utenti della mensa Menni, + 4,1%, dalle 1944 persone del 2023 alle 2023 del 2024 (+7,7% i cittadini italiani, +3% i non italiani). Quanto ai profili delle persone accolte, aumenta l’età media in particolare con l’aumento degli over 64 anni della fascia dei 39-64 anni nei servizi rivolti alla grave marginalità.

Resta consistente il fenomeno dei Working poor, lavoratori e lavoratrici che non arrivano a fine mese o non riescono a far fronte a spese straordinarie che chiedono piccoli prestiti e supporti prevalentemente per la gestione dei generi alimentari e per le spese della casa. I dati evidenziano una situazione in rapido cambiamento e da attenzionare dato che in Lombardia l’Istat ha segnalato un aumento del rischio di povertà o esclusione sociale (14,1% nel 2024) e del lavoro a bassa intensità (3,9%).