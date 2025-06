Gira in moto con un chilo di coca. Cinquantenne finisce in carcere

Gira in motorino con addosso oltre un chilo di cocaina e finisce in manette. Protagonista, un cinquantenne di Calcinato, arrestato nelle scorse ore in flagranza dai carabinieri. L’uomo nel pomeriggio di martedì 17 giugno era stato notato circolare in paese su uno scooter dai militari del Nucleo radiomobile della compagnia di Desenzano, in campo per una serie di controlli volti a prevenire i reati contro il patrimonio. Fermato, il corriere della droga ha tenuto un comportamento che ha subito insospettito le forze dell’ordine, inducendole ad approfondire la sua posizione. In un primo momento infatti l’uomo si è mostrato collaborativo: ha consegnato spontaneamente un piccolo coltello a serramanico, ma poi si è tradito cercando di nascondere il prezioso carico, ovvero un panetto di cocaina del peso totale di un chilo, un etto e 33 grammi. La strana manovra ha spinto i carabinieri a una perquisizione approfondita, che ha fatto emergere non solo lo stupefacente, ma anche 1.700 euro in contanti ritenuti provento dell’attivià illecita. Trattenuto per la notte al comando dell’Arma di Desenzano, la mattina seguente il centauro è stato portato in carcere a Brescia, a Canton Mombello.

B.Ras.