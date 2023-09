Ragazza tedesca caduta nel lago d’Iseo: riprendono con il sonar le ricerche di Chiara Mercedes Lindl

Pisogne (Brescia), 3 settembre 2023 – Sono riprese all’alba le ricerche di Chiara Mercedes Lindl, la 20enne tedesca che venerdì sera è caduta nel lago d’Iseo da un potente motoscafo mentre si trovava con altri sette amici tra cui la sorella. Per tutta la giornata di ieri sono state effettuate ricerche di superficie sia con imbarcazioni, sia con l’elicottero, individuando l’area di ricerca. Oggi, come ha spiegato il sindaco Federico Laini, che ha seguito tutte le operazioni, verranno effettuate ricerche con un ecoscandaglio dei vigili del fuoco di Roma, montato sulla barca del Gruppo Sub di Monte Isola, che fa parte della Protezione Civile della Comunità Montana del Sebino Bresciano.

L’area è molto vasta: va dalla zona di fronte alla Lucchini a Lovere al campeggio Eden. Si tratta di circa quattro chilometri di lago molto profondo, dove il fondale scende sotto i cento metri. Se il sonar rileverà tracce della presenza di Chiara saranno messi in campo un robot subacqueo in grado di recuperarla e i sommozzatori del nucleo di Milano. Intanto oggi avrebbero dovuto tenersi dei voli con partenza dalla zona della darsena del paese. Tutto è stato sospeso per rispetto della famiglia di Chiara, giunta ieri sera dalla Baviera.

La giovane che si trovava alla guida del motoscafo quando Chiara è caduta in acqua risulta indagata per lesioni colpose. La donna, che potrebbe non essere stata sobria, non ha la patente nautica necessaria a guidare un motoscafo così potente.