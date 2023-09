Lago di Garda, ritrovato morto il sub scomparso a Brenzone

E’ stato ritrovato il sub di Bolzano scomparso venerdì nelle acque del Benaco a Brenzone di Malcesine in provincia di Verona. La task force composta da Guardia Costiera, Vigili del fuoco e protezione civile, tra cui i bresciani Volontari del Garda, ha localizzato il corpo grazie a un sonar. La salma dello sfortunato sportivo è stata recuperata grazie a un robot subacqueo Rov. L’uomo si era immerso da solo nelle acque del Benaco, lasciando l’auto posteggiata. Non vedendolo rientrare i famigliari hanno dato l’allarme, fino al triste epilogo. La salma sarà restituita ai famigliari.