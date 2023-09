Ventenne cade dalla barca per una manovra azzardata: turista dispersa nel lago d’Iseo. Denunciata l’amica

Brescia, 2 settembre 2023 - Sono andate avanti senza sosta per tutta la notte le ricerche della turista tedesca caduta dalla barca e dispersa nel lago d’Iseo nella tarda serata di ieri. Mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco cercano la 20enne finita in acqua, si chiarisce sempre più la dinamica dell’incidente. Contrariamente alla ricostruzione iniziale, non si sarebbe trattato di un tuffo volontario, come era apparso nelle prime ore, ma di un tragico incidente. Una delle altre ragazze che si trovavano sull'imbarcazione avrebbe infatti preso i comandi accelerando all'improvviso e causando la caduta dell’amica in acqua.

I carabinieri hanno denunciato la giovane - 23 anni, anche lei di nazionalità tedesca - che ha effettuato la manovra. Il pm di turno Giovanni Tedeschi sta valutando le ipotesi di reato. Sul posto oltre ai soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, sono al lavoro da ieri sera i sommozzatori del nucleo regionale. I subacquei stanno anche valutando l’ipotesi di una ricerca strumentale con l’impiego di un R.O.V. ( Remotely operated vehicle ).