Strage di piazza della Loggia: lo Stato arriva troppo tardi, non sarà parte civile al processo

Brescia – Colpo di scena nel procedimento a carico di Roberto Zorzi per la strage di piazza della Loggia. Il Gup di Brescia ha respinto la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Secondo quanto apprende l'AGI da fonti legali, uno dei motivi dell'esclusione del Governo dal processo è che l'istanza di costituzione di parte civile è stata presentata tardivamente.

La costituzione di parte civile in ritardo

Già a marzo la questione aveva fatto scatenare roventi polemiche. Il 23 marzo scorso, infatti, la Presidenza del Consiglio aveva fatto sapere di non avere ricevuto la fissazione dell'udienza preliminare dopo non essersi presentata alla prima udienza del procedimento a carico di Marco Toffaloni, minorenne all'epoca dei fatti e per questo imputato davanti al Tribunale dei Minori.

In seguito, in una nota aveva comunicato che avrebbe presentato un'istanza di remissione in termini ai giudici per riuscire a essere parte civile, cosa che poi hanno fatto gli avvocati dello Stato. Oggi la giudice l'ha bocciata nell'udienza a carico di Roberto Zorzi, che era invece maggiorenne ai tempi della strage e viene quindi giudicato dal Tribunale 'ordinario'. Il gup ha accolto l'eccezione della difesa dell'imputato che si è opposta alla tardiva costituzione di palazzo Chigi. Per il giudice la Presidenza del consiglio non poteva non sapere dell'inizio dell'udienza e quindi non può chiedere di farvi ingresso in ritardo.

La nuova inchiesta sulla strage

Secondo la nuova inchiesta della Procura di Brescia, Roberto Zorzi e Marco Toffaloni sarebbero stati gli esecutori materiali della strage del terrorismo nero che il 20 maggio 1974 provocò otto morti e oltre cento feriti durante una manifestazione sindacale antifascista in piazza della Loggia.