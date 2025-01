Ponte di Legno, precipita per 40 metri durante l’arrampicata: muore alpinista

Ponte di Legno (Brescia), 3 gennaio 2025 – Un alpinista è morto precipitando per 40 metri su una parete in montagna nell’Alto Bresciano, intorno a mezzogiorno. La tragedia è avvenuta a Ponte di Legno, a duemila metri d’altezza, mentre l’uomo assieme ad altri due amici era impegnato in un’arrampicata nella zona delle cascate di Valbione, nel Bresciano. A dare l’allarme sono stati i due amici che si trovavano assieme a lui. Sono in corso in questo momento le operazioni di recupero del corpo da parte del Soccorso alpino, intervenuto sul posto insieme all'elisoccorso decollato da Sondrio. Per fare chiarezza sulla dinamica sono stati allertati anche i carabinieri della Compagnia di Breno. La zona dove è avvenuta la tragedia è molto frequentata e già in passato si erano verificate gravi incidenti.

(notizia in aggiornamento)