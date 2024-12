Cade da una parete del Resegone: muore un’escursionista

Lecco, 23 dicembre 2024 – Tragedia sul Resegone: muore un’escursionista. A darne notizia è l’Areu, l’Agenzia di emergenza urgenza della Regione Lombardia, in una nota diffusa attraverso il suo servizio stampa.

La caduta si è verificata nel primo pomeriggio, verso le 14.30, nella zona tra Pian Serada e la crestina finale che porta al Rifugio Azzoni, in cima al monte citato nei Promessi Sposi da Alessandro Manzoni. Le operazioni di recupero – sul posto volontari del Soccorso alpino e l’elicottero del 118 – sono state rese complicate dal forte vento in quota.

La vittima è una donna, di età ancora non nota, che sarebbe precipitata per diversi metri, cadendo da una parete. Il decesso è stato constatato sul posto. I soccorritori sono intervenuti anche per prestare aiuto a una escursionista di 48 anni, molto probabilmente una compagna di uscita della donna morta, che ha accusato un malore dopo aver assistito all’incidente. Le due avrebbero fatto parte di un gruppo di alpinisti impegnati su una ferrata.