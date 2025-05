Parco dello Stelvio, nuove regole per la raccolta: ecco il vademecum

Bormio (Sondrio), 9 maggio 2025 – Nel parco dello Stelvio Lombardia e quindi in diverse aree della Valtellina e dall’Alta Valle Camonica arrivano le nuove regole che disciplinano la raccolta da parte dei residenti nei paesi che ricadono nell’area protetta delle specie vegetali spontanee e specie di quelle che sono commestibili oppure usate in alcune preparazioni molto ricercate come liquori e amari. A disciplinare la raccolta è il decreto n. 397. Si tratta di un provvedimento che mira a conciliare la tutela ambientale con le esigenze delle comunità locali, ma che introduce sanzioni per chi non rispetterà le regole. 1) Chi non risiede nei paesi che fanno parte del parco non può raccogliere e chi abita nei paesi che fanno parte del parco può farlo solo nella propria provincia: o Brescia o Sondrio 2) Le specie particolarmente protette e dunque la cui raccolta è vietata sono:

Aconito

Arnica

Genepì

Genepì Bianco

Scarpetta di Venere

Drosera

Genziane

Gigli

Stella Alpina

Nigritella

Pinguicola

3) I residenti ogni giorno potranno raccogliere:

Fiori di Taneda e Timo: massimo 400 grammi

Lichene islandico: non più di 100 grammi

Ginepro e Mirtilli: fino a 1 kg

Funghi Ipogei: tetto fissato a 3 kg

4) Nelle 8 settimane prima di Pasqua sarà possibile raccogliere Erica, Licheni e Muschio 5) I residenti possono raccogliere senza limiti giornalieri: spinacio selvatico, piantagine, bacche di rosa canina, romice, sambuco, silene, tarassaco e ortica. Per sapere cosa è possibile raccogliere, per residenti e non residenti, nelle aree di Valle Camonica e Valtellina che non ricadono nei parchi è necessario rivolgersi alle Comunità Montane o ai Comuni. 6) Chi non è residente può raccogliere e consumare sul posto: fragole, lamponi e mirtilli Il Parco invita tutti a consultare il testo completo sul sito ufficiale stelviopark.it