Grandi predatori, il Parco Nazionale dello Stelvio in aiuto degli allevatori

Bormio (Sondrio), 13 gennaio 2025 – Il Parco Nazionale dello Stelvio Lombardia si muove in aiuto degli allevatori delle province di Sondrio e Brescia i cui animali sono messi a rischio dai grandi predatori. Nelle scorse ore è stato pubblicato il bando “Strumenti per la protezione del bestiame: bando per la cessione in comodato d’uso di materiali per la mitigazione dei danni da grandi carnivori”.

“Supportare gli allevatori del territorio è uno dei nostri compiti, per questo abbiamo deciso di pubblicare questo bando, che riteniamo uno strumento utile per chi alleva le proprie bestie in quota – dice il direttore del parco Franco Claretti - il Parco Nazionale dello Stelvio continua la raccolta di istanze di richiesta per la fornitura in comodato d’uso di materiali per la prevenzione dei danni da grandi carnivori sul bestiame domestico”.

I materiali che saranno ceduti in comodato saranno, tra gli altri reti elettrificate, pali per rete, pannelli solari e elettrificatori. I destinatari sono i detentori privati del patrimonio zootecnico, le aziende agricole e i legali rappresentanti delle aziende agricole. Il bando pubblico è disponibile sul sito del Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, nella sezione NEWS e sul sito ERSAF, nella sezione “bandi e avvisi” dell’albo pretorio.