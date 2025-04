Punti di incontro. Bormio inaugura un nuovo parco

A Bormio è stato inaugurato il Giardino del Tempo. Grazie a un intervento di valorizzazione portato avanti da Braulio, il Comune di Bormio e il Parco Nazionale dello Stelvio, il giardino del Museo Civico si presenta in una nuova veste.

Ubicato a pochi passi da Casa Braulio, nella centrale via Roma, all’interno della quale si sviluppano le storiche cantine sotterranee che da 150 anni custodiscono l’amaro delle Alpi, Il Giardino del Tempo nella sua nuova veste si propone come un nuovo e importante punto di riferimento per eventi, incontri e manifestazioni culturali anche in occasione delle Olimpiadi invernali 2026, che vedranno Bormio e la sua iconica pista Stelvio tra i principali protagonisti. Frutto di un impegno congiunto tra pubblico e privato, il progetto di riqualificazione restituisce la genuinità e l’essenza storica del luogo, utilizzando metodi tradizionali di costruzione e materiali autoctoni, nella ricerca di una simbiosi tra l’aspetto originale e l’armonia con l’ambiente alpino circostante.

Bormio si arricchisce così di un angolo di quiete in cui storia, paesaggio e tradizione si fondono, permettendo a cittadini e visitatori di riscoprire il valore del tempo e del legame con la propria terra. In particolare, il Giardino del Tempo si snoda attraverso diverse aree strettamente connesse tra loro: installazioni artistiche, un palco per incontri e attività aperte alla comunità, sedute e tavoli per il relax e la sosta all’ombra dei grandi alberi secolari. All’interno del Giardino nasce inoltre uno spazio botanico, realizzato e curato dal Parco Nazionale dello Stelvio, che custodisce diverse colorazioni e profumi propri delle specie officinali presenti nella cultura locale. "La condivisione che ha caratterizzato il progetto testimonia lo stretto legame con un luogo simbolico al quale tutti teniamo – sottolinea il sindaco di Bormio, Silvia Cavazzi –. Come Amministrazione comunale siamo grati a Braulio e Parco dello Stelvio per aver portato avanti con noi un’iniziativa che non soltanto valorizza il giardino ma ne amplia la prospettiva sia sotto l’aspetto culturale che naturalistico".