Il raro spettacolo della nebbia a Monte Isola: i paesi sorgono da un lago di nuvole

Monte Isola (Brescia), 14 dicembre 2024 – Oggi, domenica 14 dicembre, giornata di freddo intenso, umidità e nebbia nella parte di pianura delle province di Brescia e Bergamo, mentre sui colli e in montagna splende il sole e le temperature sono più miti. A causare il freddo e l’umidità dove non ci sono alture è l’arrivo imminente dell’anticiclone atlantico subtropicale che, salvo cambiamenti improvvisi, caratterizzerà la prossima settimana.

L’insolita nebbia

Il bel tempo resterà nella zona nord del bresciano e del bergamasco, dove oggi il lago d’Iseo ha regalato un paesaggio inconsueto. I paesi rivieraschi, specie nella parte a sud, difatti, sono coperti da una densa coltre nebbiosa. Persino quelli sulle rive di Monte Isola: tra cui Peschiera Maraglio e Sensole.

Uno spettacolo raro

Dall’alto del lago d’Iseo, come per esempio nella frazione di Martignago di Sulzano, a circa 400 ore di altezza, nel primo pomeriggio il panorama era questo: si vedevano Monte Isola e le alture della riva bergamasca “sorgere” da un “lago di nebbia”, fatto da densi nuvoloni che hanno completamente coperto l’azzurro del Sebino. Sopra di essi si stagliava quello del cielo, toccato dal verde delle vette, che in quella zona sfiorano i 2000 metri con il Monte Guglielmo e i 1000 con il Colmi e Santa Maria del Giogo.