Incidente a Montichiari sul raccordo A21 di Ospitaletto: muore imprenditore. Chi era Giuseppe Scuola

Montichiari (Brescia) – Avrebbe fatto tutto da solo, senza avere scampo. Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla Corda molle, il raccordo autostradale per Ospitaletto sulla A21 che scorre tra Borgosatollo e Montichiari. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18,30. Stando alle prime, sommarie informazioni, un’auto avrebbe tamponato con violenza il camion che la precedeva sulla stessa carreggiata. La macchina è finita addosso al mezzo pesante e per l’impatto si sarebbe ribaltata ma la dinamica è al vaglio della Stradale di Montichiari.

Non si esclude che il conducente della vettura, l’imprenditore settantenne Giuseppe Scuola, originario di Tripoli, in Libia, residente a Flero, abbia avuto un malore, e per questo abbia perso il controllo dell’auto. Quel che è certo è che per lui non c’è stato nulla da fare.

Giuseppe Scuola aveva fondato nel 1972 la Dac, azienda della distribuzione alimentare che oggi dà lavoro a circa 600 persone.

"Con grande dispiacere ho appreso ieri in tarda serata la triste notizia della tragica dipartita del noto imprenditore flerese, Beppe Scuola, un uomo di grande generosità che ha sempre aiutato in caso di necessità i suoi concittadini più fragili. La comunità si stringe nel dolore attorno alla famiglia Scuola, alla quale porgo le mie più sentite condoglianze e sono vicina con la preghiera” – ha scritto su Facebook la vicesindaca di Flero Elena Franceschini.

Chi era Giuseppe Scuola

Scuola si era fatto da solo assurgendo a livelli nazionali nella distribuzione di generi alimentari per ristoranti, pizzerie, alberghi, mense ed ospedali.

Abbandonata a vent’anni La Libia, dov’era nato, dopo aver lavorato in Barilla nel 1972 fonda la Dac – Distribuzione alimentari convivenze, oggi comunemente conosciuta come Dac, scegliendo Brescia perché strategica dal punto di vista logistico. Nel 1995 Dac diventa società per azioni, quindi una serie di acquisizioni e nel 2014 la partnership con Bidvest Group, operatore mondiale del food service quotato alla Borsa di Johannesburg. Giuseppe Scuola è stato anche uno dei maggiori sponsor del Piacenza Calcio.

La Dac oggi ha il proprio quartier generale a Flero ma ha anche filiali a Padova, Savio di Ravenna e Pescara.

