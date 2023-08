Torino-Milano, treno travolge e uccide cinque operai. Cancellazioni e ritardi per Intercity e Regionali: gli aggiornamenti

Milano – Il drammatico investimento di questa notte lungo la linea tradizionale Torino-Milano, all’altezza di Brandizzo, con la morte sul colpo di cinque operai travolti da un treno che viaggiava a 160 chilometri orari, avrà pesanti conseguenze sulla circolazione dei treni tra le due città, anche perché la circolazione è ancora sospesa tra Settimo e Chivasso dal momento che sono ancora in corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Ecco gli ultimi aggiornamenti forniti da Trenitalia.

I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi, cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus.

Il treno IC 511 Torino Porta Nuova (8:35) - Salerno (21.24) oggi ha origine da Milano Rogoredo alle 10:49. I passeggeri in partenza da Torino Porta Nuova possono utilizzare il treno FR 9311 Torino Porta Nuova (8:40) - Napoli Centrale (15:03) fino a Milano Rogoredo dove trovano proseguimento con il treno IC 511.

Il treno ICN 754 Lecce (20:25) - Torino Porta Nuova (10:10) oggi termina la corsa a Milano Rogoredo alle ore 8:09. I passeggeri diretti a Torino Porta Nuova possono proseguire con il treno FR 9300 Perugia (5:24) - Torino Porta Nuova (10:20).

Il treno ICN 796 Salerno (20:52) - Torino Porta Nuova (10:40) oggi termina la corsa a Milano Porta Garibaldi alle ore 8:30. I passeggeri possono proseguire con il treno FR 9702 Venezia Santa Lucia (6:18) - Torino Porta Nuova (9.50).

Il treno ICN 798 Salerno (20:38) - Torino Porta Nuova (10:55) oggi termina la corsa a Milano Porta Garibaldi alle ore 9:00. I passeggeri diretti a: Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova possono proseguire il viaggio con il treno FR 9712 Trieste Centrale (6:00) - Torino Porta Nuova (11:00); diretti a Novara e Vercelli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

L’incidente ha riguardato un tratto della linea tradizionale, quindi i treni lungo la linea dell’Alta Velocità viaggiano regolarmente.

I cinque operai sono stati travolti poco prima della mezzanotte di ieri da un treno sulla linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria, in direzione Torino. Con gli operai, di una ditta di Borgovercelli (Vercelli), c'erano altri due colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Sotto shock il macchinista, visitato da un'ambulanza sul posto e mandato a casa, che guidava con in cabina un secondo collega. Il treno, come riferiscono i carabinieri, viaggiava a 160 chilometri all'ora e gli operai stavano eseguendo dei lavori di sostituzione di alcuni metri di binari vicino alla stazione, quando è passato il convoglio tecnico, trasportando una dozzina di vagoni da Alessandria verso Torino.

Le vittime sono Michael Zanera, 34 anni, di Vercelli; Giuseppe Sorvillo, 43 anni, di Brandizzo; Saverio Giuseppe Lombardo, 52 anni, di Vercelli; Giuseppe Aversa, 49 anni, di Chivasso; Kevin Laganà, 22 anni di Vercelli. I cinque risultano deceduti sul colpo a causa del forte impatto. Erano tutti operai della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese e al momento dell'incidente stavano per iniziare la sostituzione di alcune rotaie. Il treno in transito al binario 1 li ha travolti in pieno, uccidendoli sul colpo.