È morto Pier Carlo Ferrari, il motociclista investito in via Risorgimento a Brescia

Brescia – È deceduto nella notte il centauro che ieri sera in centro ha Brescia ha avuto un incidente con la sua motocicletta. I fatti sono accaduti in via Risorgimento in città. L’uomo era in sella alla sua moto e viaggiava verso ponte Crotte quando un’auto, che svoltava a sinistra lo ha colpito. Non è riuscito a evitare l’impatto.

Aveva 52 anni e si chiamava Pier Carlo Ferrari. Viveva a Brescia. Sul posto per i rilievi c’era la polizia locale di Brescia. Quello accaduto ieri sera è il secondo incidente mortale avvenuto in giornata nel Bresciano. La prima vittima si è registrata in mattinata a Lavenone.