Brescia, incidente tra auto e moto: grave centauro di 50 anni

Brescia, 22 ottobre 2023 – Grave incidente questa sera verso le 20 a Brescia. Un motociclista 50enne era in sella alla sua moto in via Risorgimento, diretto verso ponte Mella quando è entrato in collisione con una vettura che stava svoltando a sinistra, verso via Uberti. Dopo esser finito contro l'auto, l'uomo è caduto a terra, riportando lesioni gravissime.

È stato soccorso dagli operatori del 118, inviati dal numero unico 112 e da Soreu Alpina di Bergamo. Dopo esser stato messo in sicurezza è stato condotto ai vicini Spedali Civili. Le sue condizioni sono state definite critiche. Per i rilievi è arrivata sul luogo dei fatti la polizia locale di Brescia.