Docenti contro il dirigente: "Profondamente offesi"

Un’assemblea così partecipata non la si ricordava da tempo. Gli auguri sarcastici del dirigente scolastico dell’Ic di Bedizzole Pietro Michele Dursi, ai docenti “fannulloni“, al di là di qualche applauso sui social, hanno avuto l’effetto di far emergere la situazione di disagio vissuta in questi anni (molti si sono trasferiti altrove e c’è anche chi si è licenziato). Nell’assemblea che si è svolta il 6 maggio, è stato approvato un documento condiviso tra gli insegnanti con ben 102 voti favorevoli e due astenuti. "Il personale – si legge nel verbale pubblicato ieri sul sito della scuola – si è sentito profondamente offeso dalle parole rivolte pubblicamente agli studenti e alle famiglie". L’assemblea "chiede pertanto che venga riconosciuto e garantito il rispetto verso tutto il personale scolastico, così come è sempre stato riservato nei confronti della dirigenza, anche in presenza di comportamenti e comunicazioni giudicati irrispettosi che devono trovare un luogo formale per l’eventuale valutazione".

Tra i punti emersi, la mancata pubblicazione dei risultati del questionario sullo stress da lavoro-correlato, somministrato al personale: l’assemblea ha ora chiesto che vengano resi noti. I docenti hanno rivendicato il rispetto della libertà d’insegnamento sancita dalla Costituzione, messa in discussione dal dirigente in occasione, ad esempio, della scelta dei libri di testo. Sindacati e Rsu chiederanno un incontro col dirigente.

Federica Pacella