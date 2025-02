Tragedia a Darfo Boario Terme: uomo trovato morto sotto un trattore ribaltato

Brescia, 19 febbraio 2025 – Un uomo della località Montecchio di Darfo Boario Terme è morto attorno alle 13.20 in via Ramus, una via sita in una zona periferica della cittadina camuna.

L’uomo si trovava sul suo trattore e stava attraversando un ponte che sovrasta il canale artificiale che attraversa l’abitato quando il mezzo è entrato in collisione con un cordolo, ribaltandosi. È finito sotto il mezzo, che non gli ha lasciato scampo.

Il numero unico 112 è stato chiamato immediatamente. La centrale operativa di Brescia ha iniziato sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme, gli operatori del 118, i carabinieri di Breno e Darfo Boario Terme e i tecnici dell’Ats della Montagna. Purtroppo per il camuno non c’è stato nulla da fare.