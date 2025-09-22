Brescia, un mini market della droga a casa: arrestato uno spacciatore

Brescia, 22 settembre 2025 - Un piccolo market della droga in casa: arrestato dalla polizia un uomo di 51 ben noto alle forze dell’ordine.

Tutto è iniziato con un controllo nei pressi di una birreria in centro e con l'identificazione di alcuni avventori tra i quali due uomini - entrambi bresciani residenti in città - particolarmente nervosi e insofferenti, nonostante fosse stato loro chiarito che si trattava di un ordinario controllo di Polizia. A quel punto venivano entrambi presi da parte ed invitati a mostrare quanto avevano addosso; in possesso del più giovane dei 2, quindi, veniva rinvenuta una bustina di plastica contenente 2 pastiglie di ecstasy, mentre il secondo veniva trovato in possesso di 2 dosi di cocaina e di una somma di denaro di alcune centinaia di euro. A quel punto i poliziotti decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare nei confronti di entrambi, una delle quali dava esito positivo in quanto venivano rinvenuti altre 2 dosi di cocaina; 10 pastiglie di ecstasy; 3 confezioni di hashish; un bilancino di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento degli stupefacenti.

Lo spacciatore,portato in Questura, veniva arrestato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre il secondo veniva sanzionato amministrativamente per ladetenzione di stupefacenti per uso personale. Al pusher il Questore ha comminato un D.A.C.UR., che gli vieta di accedere e di sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici situati nel centro cittadino di Brescia per la durata d i3 anni.