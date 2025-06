Lago d’Iseo colpito dalla bufera: barche alla deriva e alberi caduti

Iseo (Brescia), 14 giugno 2025 – Tempesta di vento questa sera attorno alle 19 sul lago d’Iseo, dove le raffiche hanno fatto cadere diversi rami e qualche albero, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco. Non solo: alcune barche fortunatamente vuote sono andate alla deriva e un natante si è rovesciato davanti a Sarnico. Sono attualmente in corso operazioni per capire se, in quel caso, qualcuno fosse a bordo. Non sono noti ulteriori dettagli.

ll maltempo ha provocato il cedimento di alcuni rami e tronchi in un terreno nella zona di via della Cerca a Iseo. L’intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e dei distaccamenti del territorio è stato immediato di modo da mettere in completa sicurezza la zona ed evitare la caduta di grossi alberi in zone dove potrebbero passare delle persone.

Sul posto c’erano anche gli uomini della polizia locale di Iseo. Non sono stati segnalati danni a cose o il coinvolgimento di persone e mezzi. Sempre a Iseo, a causa delle onde alte anche oltre un metro, il lago è straripato e arrivato sia sul lungolago sia in alcune vie laterali, al momento senza provocare danni alle cose o coinvolgere persone.

Sull’alto lago ha grandinato forte, in particolare a Pisogne. Sul lago di Garda nel pomeriggio la Guardia Costiera di stanza a Salò ha portato in salvo un uomo che stava andando alla deriva sulla sua tavola da surf a circa 500 metri al largo di Torbole, in provincia di Trento. L’uomo si è ferito a un braccio ed è stato portato a riva e poi in ospedale a Arco di Trento.