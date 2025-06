Tragedia sul fiume Oglio a Rudiano, anziano annega dopo una caduta in acqua: è il terzo morto in pochi giorni

RUDIANO – Un altro tragico episodio si aggiunge alla serie di lutti che hanno colpito il fiume Oglio in questi giorni. La terza tragedia in ordine di tempo si è consumata venerdì a Rudiano: una zona dove le persone amano non solo bagnarsi, ma pure passeggiare sulle rive, rincorse da pittoreschi sentieri che si snodano tra acqua e alberi. Un anziano è morto dopo essere precipitato in acqua mentre camminava solo lungo l’argine. È da stabilire se si è trattato di un incidente o di un malore, dato che il signore era malato da tempo.

A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati per il suo mancato rientro. L’uomo, che frequentava la zona molto spesso, anche perché nell’area incontrava parecchi amici con cui amava chiacchierare e giocare a bocce, nel pomeriggio e questo venerdì non aveva appuntamento per nessuno. È uscito solo per andare a passeggio.

Purtroppo, le ricerche, che hanno fatto attivare la macchina delle emergenze e che hanno coinvolto i Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Chiari e i soccorritori del 118, si sono concluse con il ritrovamento del corpo del pensionato. Quello di Rudiano il terzo caso in pochi giorni di persone finite nelle acque dell’Oglio e decedute. Precedenti episodi si sono verificati a Rogno, dove è annegato un milanese e a Urago d’Oglio con vittima un cingalese. A essi si aggiungono anche due annegamenti per malore accertato, nel lago di Garda. In questo caso si è trattato di due turisti tedeschi.