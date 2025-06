Adriano Grassi, tragico epilogo: il pensionato scomparso trovato morto nel laghetto di Rogno

Rogno (Bergamo) – Tragico epilogo per le ricerche di Adriano Grassi, pensionato di Bollate scomparso da ieri mattina mercoledì 11 giugno alle 6 quando ha lasciato l’appartamento dove trascorreva alcuni mesi all’anno con la moglie a Fonteno, nella Bergamasca.

L’uomo è stato trovato morto in un laghetto situato tra Rogno e Costa Volpino. E’ stato cercato per tutta notte proprio nella zona in cui è avvenuta la tragica scoperta e dove nella serata di mercoledì è stata trovata la sua automobile chiusa e con all’interno una borsa contenente dei pesci pescati probabilmente in mattina.

Martedì sera Adriano Grassi aveva detto alla moglie che il giorno dopo sarebbe andato a pescare, pare senza dirle esattamente dove. Lui però era abitudinario e da Fonteno si dirigeva o sul lago d’Endine, che dista una manciata di chilometri, oppure al laghetto di Rogno, un bacino artificiale vicino al fiume Oglio, in questi giorni frequentatissimo sia per la pesca sportiva, sia perché è balneabile e sulle rive ci sono un chiosco e spazi attrezzati.

Quando i famigliari di Adriano Grassi hanno lanciato l’allarme, i carabinieri si sono immediatamente presi cura della vicenda e così hanno visionato le telecamere di sorveglianza disposte nei centri vicini a Fonteno. Le telecamere hanno rivelato che la Opel Crossland del pensionato è andata da Piangaiano verso Lovere. Si è quindi supposto che, tramite Lovere si sia poi diretto alla vicina Rogno, dove poi è stato effettivamente trovato il veicolo.

Sul posto si è immediatamente attivata la macchina dei soccorsi, coordinati dalla Prefettura di Bergamo, coadiuvata dal Comune. C’erano i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme, quelli del Comando Provinciale di Bergamo e i volontari di Lovere, i subacquei da Milano e l’elicottero Drago da Malpensa. Si sono mossi pure i tecnici della Delegazione Orobica del Soccorso Alpino. Sul posto c’erano la protezione civile di Rogno, la polizia locale del paese bergamasco e di altri centri in zona e i carabinieri della Compagnia di Clusone.