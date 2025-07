Annegato a Palazzolo sull’Oglio: la vittima è un indiano di 25 anni

Palazzolo sull’Oglio (Brescia), 1 luglio 2025 – È stato identificato l’uomo che ieri nel pomeriggio è annegato nel fiume Oglio, a Palazzolo sull’Oglio, all’altezza dellla località Sgraffigna e non distante dall’ex Cotonificio Ferrari. Si tratta di Singh Sukhwinder, residente a Grumello del Monte. Avrebbe compiuto 25 anni tra pochi giorni. Si trovava in Italia solo, per motivi di lavoro. Qui non avrebbe parenti, tanto che il suo corpo è stato consegnato alla Comunità Indiana di Carobbio degli Angeli. L’autopsia non è stata disposta, poiché si è chiaramente trattato di una tragedia.

La dinamica dell'incidente

Il giovane si trovava con diversi amici nella zona della diga di Palazzolo sull’Oglio, che in estate diventa una sorta di “lido” libero, dove moltissimi vanno a fare il bagno attratti dalla bellezza del paesaggio e dal fiume che in quella zona è pulito e appare placido, anche se in realtà sotto il palo dell’acqua talvolta si celano delle correnti. Il giovane indiano si trovava sulla spiaggia da qualche ora alla ricerca di fresco. A un certo punto si è tuffato ed è finito sott’acqua, senza più riemergere.

L’intervento

È stato recuperato circa un’ora dopo dai sommozzatori dei vigili del fuoco giunti in elicottero da Milano. Sul posto c’erano i colleghi del comando provinciale di Brescia e dei distaccamenti dei volontari della zona, tra cui quelli di Palazzolo sull’Oglio. Per i rilievi di rito erano presenti i carabinieri della Compagni a di Chiari e quelli della Stazione di Palazzolo sull’Oglio. C’erano anche gli operatori del 118