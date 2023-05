Maltempo a Brescia: pioggia e danni. Strade invase dall’acqua, cedono gli argini VIDEO

Rezzato – Momenti di paura nell’hinterland bresciano in Val Sabbia, Valtrompia e sul Sebino, dove in pochi minuti è caduta una grande quantità di acqua.

Si registrano danni a Caino, dove un terrapieno ha ceduto improvvisamente scaricando acqua sulla provinciale del Caffaro, in centro al paese. Problemi anche a Nave, dove è è esondato il torrente Listrea, allagando diverse vie del paese.

A Rezzato, invece, è ceduto l’argine del Naviglio Grande, mettendo a rischio alcune automobili parcheggiate in prossimità del corso d’acqua, ora in bilico su di esso. Due delle vetture, successivamente, sono finite in acqua. In città in pochi minuti si sono riversati ben 60 millimetri di acqua, mentre sul lago d’iseo si sono registrati alcuni allagamenti. I vigili del fuoco stanno ricevendo decine di chiamate.

In tilt anche il traffico. Numerosi automobilisti sono rimasti sorpresi dalla pioggia mentre facevano rientro a casa dal lavoro e sono stati costretti a fermarsi sotto i ponti e sotto ripari improvvisati. Problemi, invece, nei sottopassi, completamente invasi dall’acqua e inaccessibili.

Alcuni alberi sono caduti su delle auto parcheggiate lungo la salita del Castello a Brescia. A Lavenone una famiglia risulta isolata.