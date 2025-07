Brescia, ladri intrappolati fanno a pezzi la vetrina per fuggire e si tagliano: uno è stato arrestato

Brescia, 01 luglio 2025 – Due ladri restano intrappolati in un negozio dopo aver fatto scattare l’allarme. Come belve in gabbia, per riuscire a scappare rompono tutto, anche le vetrine, ma rimangono feriti. Uno, in ospedale, è stato arrestato. L’altro è ricercato.

Due uomini, probabilmente di origine nordafricana, hanno tentato un furto all'interno di un negozio in corso Martiri della Libertà, nel centro di Brescia, ma sono rimasti intrappolati all'interno del punto vendita. Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati forzando l'ingresso principale ma, non appena è scattato l'allarme antifurto, i due si sono ritrovati bloccati nel locale. Nel tentativo di uscire hanno iniziato a devastare tutto ciò che stava impedendo la loro fuga. Avrebbero rotto vetrine, scaffali e flaconi di profumo. Entrambi sono rimasti feriti, uno in modo grave, a causa dei vetri infranti ma, nonostante le lesioni, sono riusciti a scappare, lasciandosi dietro una copiosa scia di sangue. La fuga per uno di loro non è durata a lungo: le ferite riportate lo hanno costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso, dove è stato immediatamente identificato dalle forze dell'ordine. L'altro complice è ancora ricercato. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e le tracce lasciate sul posto potrebbero essere decisive per rintracciarlo.