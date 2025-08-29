Tempesta di pioggia e vento: a Desenzano centro commerciale invaso dall’acqua, allagamenti e alberi caduti in tutto il Bresciano

Brescia, 29 agosto 2025 – Ancora una notte difficile per Brescia e provincia e, questa volta, in particolare per il lago di Garda e la bassa pianura, dove è piovuto fortissimo e non sono mancate le raffiche di vento. I temporali sono cominciati ieri pomeriggio e sono continuati per tutta notte. A decine sono state le chiamate ricevute dalla centrale operativa del numero unico per le emergenze 112 di Brescia, i cui operatori hanno inoltrato le richieste di intervento ai vigili del fuoco e alla protezione civile. A Sirmione si sono allegati diverse cantine e piani interrati, mentre a Desenzano del Garda il centro commerciale Leone Shopping Center è stato quasi totalmente invaso dall’acqua, con diversi disagi per chi ci lavora, residenti e turisti.

I centri che hanno registrato i danni principali, in bassa, sono stati Montichiari, Manerbio, Quinzano e Verolanuova, dove sono caduti diversi alberi e dove le raffiche di vento hanno strappato rami e altra vegetazione. Per tutte la serata e la notte di ieri il Comune di Manerbio ha invitato la popolazione a evitare gli spostamenti in auto. Non solo: è stata disposta la chiusura del cimitero fino a quando la situazione non migliorerà. Osservati speciali, invece, in Valle Camonica, i torrenti Re e Cobello a Niardo e Rabbia a Sonico. La situazione è restata nella normalità pur con tutte le accortezze del caso. E’ stata chiusa per tutto il giorno, ieri, la Strada della Forra. Lo stesso provvedimento è stato applicato alla Provinciale 88 a Paspardo.