Lumezzane: bruciano i boschi sul monte Ladino, il rogo alimentato dal vento

Lumezzane, 11 aprile 2025 – Ancora fiamme e incendi boschivi nel Bresciano, zona in cui il lavoro di Vigili del fuoco e Protezione civile in queste ore non conosce sosta. Un vasto incendio boschivo nel pomeriggio di questo giovedì 11 aprile si è scatenato sulle pendici del monte Ladino: nella frazione Renzo di Lumezzane.

Sul posto sono già operativi gli uomini della Protezione Civile della Comunità Montana della Valtrompia e i pompieri, mentre i carabinieri forestali stanno cercando di capire quali siano le cause dell’incendio.

Per contrastare l’avanzata delle fiamme, è stato richiesto l’intervento aereo con elicotteri e Canadair, come già avvenuto nella mattinata a Pisogne, dove un altro rogo ha tenuto in allarme i soccorsi. Le operazioni dall’alto saranno cruciali per arginare l’incendio in una zona impervia, difficilmente raggiungibile dai mezzi di terra.

In quota, inoltre, c’è una lieve brezza che non favorisce le operazioni di spegnimento, rese più difficili dal terreno su cui per alcuni giorni ha brillato il sole e quindi in questo momento asciutto.

La situazione, comunque, è sotto controllo, come confermato dal sindaco Josehf Facchini su Facebook. “Scrivo questo post per tranquillizzare i cittadini di Lumezzane in merito all’incendio che è divampato sulle nostre montagne – si legge nel messaggio –Siamo al corrente della situazione e i nostri vigili del fuoco, insieme al nucleo antincendio boschivo della Protezione Civile, sono già sul posto. A loro va il nostro grazie per la rapidità d’intervento e la preparazione che mettono al servizio della nostra comunità. Per ora è tutto sotto controllo, vi teniamo aggiornati”.

Intanto, per quanto riguarda Pisogne, si è saputo che l’origine dell’incendio che ha tenuto il lago d’Iseo col fiato sospeso sarebbe legata alle braci di un barbecue che non è stato spento a dovere. La grigliata si sarebbe svolta nella zona vicina alla locale scuola di Surf, collocata lungo la strada ciclopedonale Vello Toline.