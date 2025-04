Busto Arsizio, scoppia un incendio sul tetto di un ristorante: 50 persone evacuate, intervengono i vigili del fuoco

Busto Arsizio (Varese), 6 aprile 2025 – Pranzo della domenica con un fuori programma "incendiario” oggi intorno alle due del pomeriggio in un ristorante di via Ponchielli a Busto Arsizio. È subito partita la richiesta d’intervento ai vigili del fuoco, che quando sono intervenuti con quattro mezzi – sul posto sono arrivate le squadre di Busto Arsizio e Legnano con autopompa, autoscala e autobotte – hanno trovato il tetto del locale completamente avvolto dalle fiamme. Le persone presenti all’interno del locale, circa una cinquantina, sono subito state fatte evacuare, e non ci sono stati fortunatamente feriti. I vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere i piani superiori del tetto e a gettare acqua sul tetto in modo da estinguere le fiamme.

Sul posto è anche intervenuta la Polizia di Stato

Fiamme all’ospedale di Luino

Il due aprile scorso un incendio era scoppiato al reparto di Radiologia dell’ospedale di Luino. Anche in quel caso non si erano verificati feriti né fra il personale né fra i degenti. Le fiamme erano divampate intorno alle 13, per cause ancora da accertare, in un'area esterna del padiglione centrale, in corrispondenza di un serbatoio di biossido di cloro. L'incendio, subito circoscritto e spento dai vigili del fuoco, aveva però comportato dei danni ai locali di una vicina sottocentrale termica causando una mancanza di acqua calda nel reparto di Medicina generale, dove i pazienti ricoverati sono stati accolti in altre due aree di degenza libere nello stesso padiglione, e anche al blocco operatorio.