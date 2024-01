Lotteria Italia 2023-2024, il quarto premio in una tabaccheria di Roncadelle: “Non è la prima volta che qui capita una grande vincita”

Roncadelle (Brescia), 7 gennaio 2024 – La dea bendata ha baciato il Bresciano. E' stato acquistato al Centro Commerciale Rondinelle, alle porte di Brescia, il biglietto da 1,5 milioni di euro della Lotteria Italia 2023-2024, precisamente alla tabaccheria di Valerio Cornali. Mentre, il terzo premio da 2 milioni di euro è andato ad Albuzzano, nel Pavese, e il primo premio da 5 milioni a Milano.

“Ieri sera abbiamo scoperto che era stato vinto a Roncadelle (il comune dove si trova il centro commerciale, ndr) - ha detto una dipendente ad Agipronews -. Poi, stamattina, hanno cominciato a chiamarci tutti e così abbiamo capito che il biglietto vincente era stato venduto qui”.

Trovandosi in un centro commerciale di periferia, la tabaccheria è frequentata “sia da clienti abituali che da persone di passaggio. Non possiamo sapere chi sia il vincitore, abbiamo venduto parecchi biglietti”, sottolinea ancora la signora. Non è la prima volta che nel loro negozio capitano grandi vincite: “Ce n'è stata una da 70mila euro al Gratta e Vinci, poi una più bassa da 50mila euro. E' la prima volta, però, che qui arriva una vincita così grande”, conclude.