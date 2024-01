Lotteria Italia 2023-2024, primo premio a Milano: al bar Valdagno vinti 5 milioni di euro. “Speriamo si ricordi di noi”

Milano, 7 gennaio 2024 – Milano superstar: nel capoluogo lombardo è stato vinto il primo premio della Lotteria Italia 2023-2024, quello da 5 milioni di euro. Il biglietto è stato acquistato al bar Valdagno in via delle Forze Armate 212, zona Baggio, dove stamattina ci sono stati i primi festeggiamenti.

Milano, la tabaccheria dove è stato vinto il primo premio della Lotteria 2023-2024

“L’ho saputo da un cliente questa mattina – racconta il titolare Luigi Stella - ma inizialmente pensavo fosse uno scherzo. Invece è successo ed è successo da noi. Sono felice per il fortunato, 5 milioni ti cambiano la vita”. Nessuna idea su chi possa essere il nuovo Paperone, ma quasi sicuramente un cliente abituale: “Siamo un bar di quartiere, da noi vengono soprattutto persone che frequentano la zona”.

Al Bar Valdagno i biglietti “sono stati venduti tutti, gli ultimi ieri mattina, ne erano rimasti una decina”, ha spiegato Stella, che gestisce il bar di famiglia, aperto “cinquant'anni fa” dal padre, insieme al fratello Emanuele.

E la speranza, adesso, è una sola: “Mi auguro quello che si augurano tutti in questa situazione, che il fortunato si ricordi di noi. E poi, che si goda la vincita, beato lui...”

Milano non è stata l’unica città della Lombardia baciata dalla dea bendata. Il terzo premio da 2 milioni, vinto ad Albuzzano in provincia di Pavia, presso la rivendita di Delmonte Chiara in viale Lodi 11. Il quarto premio, per un valore di 1,5 milioni di euro, è stato vinto sempre in Lombardia a Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il punto vendita di Cornali Valerio in via Enrico Mattei 37. Sul podio, dietro il capoluogo lombardo, invece, c’è finita Campagna, in provincia di Salerno, dove in un'area di servizio sono stati vinti 2,5 milioni di euro. Il quinto e ultimo premio di prima categoria, da un milione di euro, è stato vinto a Monte Colombo-Montescudo, in provincia di Rimini, presso il Bar della Rocca in via della Rocca 8.