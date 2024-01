Lotteria Italia 2024, Lombardia baciata dalla fortuna: primo premio a Milano, terzo a Pavia e quarto a Brescia

La Lotteria Italia regala alla Lombardia un inizio di 2024 scoppiettante. Primo, terzo e quarto premio del concorso di fine anno sono stati assegnati a tagliandi venduti in Lombardia. E, quindi, si presuppone a cittadini lombardi. La fortuna in questi casi ricopre un ruolo fondamentale ma, per provare a trovare una sorta di merito in questa sorta di benedizione collettiva, si può ricordare come la regione fosse seconda in Italia per il numero di tagliandi venduti, alle spalle solo del Lazio e davanti alla Campania. Detto ciò, primo, terzo e quarto premio della lotteria Italia finiti nelle tasche di giocatori della provincia lombarda sono un risultato tanto unico quanto straordinario.

Il dettaglio delle vincite

Il primo premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia va al biglietto Serie F 306831, venduto a Milano.

Il terzo, da 2 milioni di euro, va al tagliando I 191375. Il biglietto è stato venduto ad Albuzzano, comune in provincia di Pavia. Mentre il quarto premio della Lotteria Italia 2023 da 1,5 milioni di euro va al tagliando C 410438. Quest’ultimo tagliando è stato venduto a Roncadelle, in provincia di Brescia