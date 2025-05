Le bandiere blu di casa . Tre località tutte sul Garda

SIRMIONE (Brescia)Tre paesi del lago di Garda si riconfermano gli unici luoghi lombardi che potranno fregiarsi della bandiera blu, andando a bissare il risultato ottenuto nel 2024. Si tratta di Toscolano Maderno, con la spiaggia Lido Azzurro, Gardone Riviera con la spiaggia Lido e la spiaggia Casinò e Sirmione con il lido delle Grotte. Il prestigioso riconoscimento internazionale è stato assegnato nelle scorse ore dalla Foundation for environmental education (Fee) per la qualità delle acque, la gestione ambientale e i servizi.

I Comuni che hanno ottenuto la bandiera blu sono 246: dieci più degli scorsi anni. Il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu 2025 è stato assegnato in base a 32 criteri ambientali, tra cui: la qualità delle acque e la depurazione, la raccolta differenziata e gestione dei rifiuti, la mobilità sostenibile e la sicurezza, la tutela delle aree naturali e l’accessibilità. I Comuni candidati hanno dovuto presentare un Piano d’azione per la sostenibilità 2025-2027, con progetti su mobilità green, ambiente e adattamento climatico. La valutazione è stata condotta con il supporto di ministeri, Iss, Cnr e università. Gli obiettivi individuati per il triennio 2025-27 sono cinque: mobilità sostenibile, città e comunità sostenibili, vita sulla terra, vita sott’acqua e lotta contro il cambiamento climatico. In tutta Italia si sono registrati 15 nuovi ingressi e, purtroppo, vi sono pure 5 località che hanno perso la bandiera. I 15 nuovi ingressi sono: Torino di Sangro (Abruzzo), Cariati (Calabria), Corigliano Rossano (Calabria), Cropani (Calabria), Sapri (Campania), Cattolica (Emilia Romagna), Formia (Lazio), Campofilone (Marche), Castrignano del Capo (Puglia), Margherita di Savoia (Puglia), Pulsano (Puglia), San Teodoro (Sardegna), Messina (Sicilia), Nizza di Sicilia (Sicilia), Marciana Marina (Toscana). I cinque Comuni non riconfermati sono Capaccio Paestum (Campania), Ceriale (Liguria), San Maurizio d’Opaglio (Piemonte), Ispica (Sicilia) e Lipari (Sicilia).

Milla Prandelli