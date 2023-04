La vettura esce in retro e centra un motorino Ragazzo di 16 anni grave

Un’auto esce dal parcheggio in retromarcia e centra un motorino in transito. È successo ieri intorno alle 13 in via Matteotti a Edolo, e un sedicenne del posto, il giovane che appunto era in sella, è stato condotto in eliambulanza al Civile di Brescia. Stando alla prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Breno intervenuti per i rilievi, la macchina, una Fiat Panda, durante la manovra non avrebbe rispettato la precedenza. Il centauro è stato urtato e scaraventato a terra. È sempre rimasto cosciente, ma dopo essere stato accompagnato al vicino ospedale di Esine, in via precauzionale è stato trasferito in elicottero a Brescia.