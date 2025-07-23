Calcio dell’altro mondo

CronacaAdro dà l’ultimo saluto a Edoardo Vezzoli. Era ubriaca la conducente che ha travolto la sua moto: è indagata per omicidio stradale
23 lug 2025
MILLA PRANDELLI
Cronaca
Adro dà l’ultimo saluto a Edoardo Vezzoli. Era ubriaca la conducente che ha travolto la sua moto: è indagata per omicidio stradale

Questa mattina si sono svolti i funerali del 56enne travolto assieme alla moglie sulla provinciale a Solto Collina. Paola Ranghetti è ancora ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Bergamo

La moto distrutta dopo l'impatto. Nel riquadro la vittima, Edoardo Vezzoli

Adro (Brescia), 23 luglio 2025 – Era ubriaca la donna che era alla guida della Mercedes con cui si è scontrata la moto di Edoardo Vezzoli, sabato 19 luglio, e di cui stamattina a Zocco d’Erbusco in Franciacorta, si sono svolti i funerali. Sua moglie è ancora in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Secondo gli accertamenti della Stradale di Bergamo, la conducente della Mercedes: una 47enne di origini straniere che da qualche anno abita a Incudine in alta Valle Camonica, aveva un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l – ben oltre il limite consentito. 

Morto l’architetto bresciano Edoardo Vezzoli: lo schianto in moto sul lago d’Iseo. Gravissima la moglie

Omicidio stradale 

Risulta indagata per omicidio stradale ed è stata denunciata a piede libero. La donna stava percorrendo la provinciale 77 nel territorio di Solto Collina quando, invece di curvare, ha invaso la corsia opposta, travolgendo la moto di Vezzoli. L’architetto, che stava viaggiando dal lago d’Endine verso il Sebino si trovava con la moglie e due coppie di amici di Erbusco. Non ha avuto scampo, ed è morto sul colpo.

La conducente dell'auto è indagata per omicidio stradale
Le esequie 

Questa mattina alle 10.30 Edoardo Vezzoli, che era uno stimatissimo architetto operativo anche in vari Comuni della zona, è stato salutato. C’erano le figlie di 12 e 16 anni, gli anziani genitori Angela e Franco e il fratello Fausto. Anche tanti erbuschesi e adrensi, colleghi e parenti hanno voluto presenziare alla funzione. Il pensiero di tutti quanti è stato rivolto pure a Paola Ranghetti.  

