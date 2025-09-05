Prende a calci e schiaffi dottoressa del Cps: arrestato

Concesio (Brescia), 5 settembre 2025 – Un uomo di 32 anni, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri per aver aggredito una dottoressa del Cps, il centro psico sociale. L’aggressione è avvenuto a Concesio, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito il giovane, in evidente stato di alterazione, ha minacciato gli operatori presenti e si è introdotto nell'ufficio di una psichiatra, dove ha ribaltato scrivania e sedie prima di colpire la dottoressa con calci e schiaffi al volto.

Grazie all'allarme lanciato al 112, i carabinieri sono giunti sul posto e, insieme al personale sanitario, hanno bloccato l'aggressore, che ha tentato di colpire anche i militari con calci e pugni. La dottoressa è stata trasportata agli Spedali Civili e dimessa con una prognosi di 15 giorni per trauma cranico minore. L'arresto del trentaduenne è stato convalidato con rito direttissimo.