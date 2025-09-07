Milano – La sera di domenica 7 settembre si verificherà l’evento astronomico più atteso e spettacolare dell’anno 2025: una eclissi totale di Luna. La Luna sorgerà quando la totalità sarà già iniziata, regalandoci un suggestivo “Moonrise” della luna rossa che promette di essere indimenticabile.

L’eclissi totale di luna è un fenomeno che si verifica quando la Terra si interpone perfettamente tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sul satellite naturale. La Luna si tingerà di rosso: rifrazione dell’atmosfera terrestre che piega la luce solare lunga verso il satellite, mentre le lunghezze corte (blu) vengono disperse. Questo particolare colore rossastro, che varia dall’arancione al rosso scuro, ha fatto guadagnare al fenomeno il soprannome di “Luna di sangue”, “Luna rossa” o “Luna del raccolto”.

L’eclissi di Luna totale del 7 settembre avrà inizio attorno alle 19:30 ora di Roma, quando la compagna della Terra sorgerà sull’orizzonte orientale. L’eclissi lunare di settembre 2025 avverrà la sera del 7 settembre 2025 e raggiungerà il culmine intorno alle 20:12 (ora italiana).

Per chi desidera seguire l’evento completo, l’eclissi avrà inizio alle 22:11, con la Luna che inizierà a entrare nel cono d’ombra della Terra. La fase di totalità, il momento clou, inizierà alle 23:38, raggiungerà il suo massimo alle 00:13 e si concluderà alle 00:58. Lo spettacolo terminerà definitivamente alle 02:44 (orari riferiti al fuso orario dell’Europa centrale).

La particolarità di questa eclissi è che la luna sorgerà già parzialmente eclissata, permettendo di assistere al fenomeno fin dal tramonto. Si consiglia di prepararsi alle osservazioni poco prima delle ore 19:30, nell’imminenza del tramonto del Sole.

L’Abbazia di Morimondo rappresenta una location unica, situata nel Parco del Ticino vicino ad Abbiategrasso. Questo luogo offre un’atmosfera suggestiva combinando l’osservazione astronomica con un’esperienza storica e spirituale, lontano dall’inquinamento luminoso del centro città.

Per chi preferisce osservatori specializzati, il civico osservatorio astronomico presso il centro culturale Cascina Grande in via Togliatti aprirà le porte al pubblico. Saranno formati gruppi da massimo 30 persone che, a turni di 20 minuti, accederanno alla cupola dell’osservatorio, mentre all’esterno saranno disponibili postazioni telescopiche aggiuntive.

Luna rossa: una foto di eclissi lunare. La prossima sarà nel 2028 (Immagine di Artlevi07)

L’Osservatorio Sidus Albae ad Albavilla offre un’esperienza completa con telescopi e strumenti scientifici professionali. Il nuovo polo astronomico della Colma di Sormano sul lago di Como rappresenta un’altra eccellente opzione, ci sono anche spettacoli al planetario programmati alle 19:30, 20:30, 21:30 e 22:00. L’ingresso costa 10 euro (gratuito fino ai 6 anni) e non richiede prenotazione

Il Parco Regionale Campo dei Fiori ospita l’osservatorio astronomico Schiapparelli. Nonostante la distanza, la bellezza dei luoghi e l’eccellente qualità del cielo notturno ripagano il viaggio. Il parco offre anche la suggestiva cornice del complesso del Sacro Monte, patrimonio Unesco.

In provincia di Lecco, i Piani dei Resinelli (1.200-1.300 metri di altitudine) garantiscono stellate eccezionali, accessibili anche dai comuni limitrofi come Abbadia Lariana e Mandello del Lario.

L’Oltrepò Pavese offre l’Osservatorio Astronomico Ca’ del Monte a Cecima, ideale per chi cerca cieli bui e panorami mozzafiato.

In provincia di Brescia, la Specola Cidnea al Castello di Brescia e l’Osservatorio Serafino Zani al Colle San Bernardo di Lumezzane metteranno a disposizione i loro telescopi per l’evento.

Infine, l’Associazione Antares di Legnano organizzerà una serata di osservazione condivisa presso il Castello di Legnano, aperta a tutti gli appassionati.

Per godersi al meglio lo spettacolo, è fondamentale scegliere una postazione con orizzonte est libero e bassa illuminazione artificiale. L’eclissi è perfettamente visibile a occhio nudo, ma un binocolo può arricchire l’esperienza permettendo di apprezzare meglio i dettagli della superficie lunare e i cambiamenti cromatici.

Un elemento aggiuntivo renderà la serata ancora più speciale: Saturno sarà visibile accanto alla Luna durante la totalità, offrendo un’opportunità unica per osservare contemporaneamente due dei corpi celesti più affascinanti del sistema solare.