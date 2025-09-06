Kate nuota da Sarnico a Pisogne in 10 ore e mezza

Ha compiuto un’impresa epica nuotando controcorrente e in condizioni climatiche avverse da Sarnico a Pisogne, lungo 25 chilometri che le sono serviti per costeggiare tutta la sponda bergamasca per approdare su quella bresciana, dove nasce il lago d’Iseo.

Protagonista, la nuotatrice – scozzese di Edimburgo – Kate Gilliwood, che ieri ha ripercorso il tracciato testato per la prima e unica volta dal nuotatore Federico Troletti, scomparso ad aprile in un incidente d’auto. Kate Gilliwood, 59 anni, è partita ieri alle 8.10 per arrivare alle 18.40 sotto il vento e il temporale. Gilliwood si sta misurando nell’attraversamento di vari laghi. Il primo è stato quello di Nancy, in Francia, lungo 15 chilometri; il secondo il Sebino, dopo due anni. Il tragitto in questo caso è stato di 25 chilometri. A supportarla il Gruppo Sommozzatori di Protezione Civile di Iseo con il supporto di un’unità navale della Gdf, Sezione operativa navale del lago di Garda, che è sempre stata vicino all’atleta.

Kate Gilliwood, accompagnata dalla moglie e dalla sorella, ha nuotato con la muta nell’acqua a 22 gradi. Il suo itinerario ha previsto il passaggio davanti ad alcuni dei luoghi più pittoreschi del Sebino. Non solo ha nuotato di fronte al lungolago di Sarnico e alle sue meravigliose ville liberty. Alle 11 aveva già superato i tassodi di Predore, la villa romana e il bellissimo lungolago di Gallinarga di Tavernola Bergamasca. Nel pomeriggio è passata in luoghi iconici come i Bogn di Zorzino e l’Orrido di Castro, famosi per il colore delle acque e la vegetazione rigogliosa che qualcuno paragona alla Thailandia. È passata davanti a Lovere e a Costa Volpino ed è arrivata al bar Miralago di piazzetta degli Alpini a Pisogne, dove ha ricevuto in dono una maglietta appartenuta a Federico Troletti.

Milla Prandelli