Incidente mortale sulle montagne della Valcamonica: escursionista perde la vita sul Pizzo Camino

Borno (Brescia), 23 febbraio 2025 – Tragedia in montagna attorno alle 11.30 di questa domenica mattina. Il teatro dei fatti è il Pizzo Camino, a oltre 2.400 metri d’altezza: una delle cime camune più amate dagli escursionisti e dagli alpinisti. L’uomo, di cui al momento non sono note le generalità, era con altre tre persone, che hanno chiesto aiuto al numero unico 112 per le emergenze. Hanno loro fornito le coordinate della loro posizione. Gli operatori della centrale di Brescia hanno inviato sul posto l’eliambulanza con un medico a bordo e un tecnico esperto nelle calate con il verricello, oltre ad altri soccorritori.

C’erano anche i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Lombardo, V delegazione bresciana. Purtroppo per lo sfortunato sportivo non c’è stato nulla da fare. I compagni di escursione hanno raccontato di averlo visto scivolare e cadere lungo un dirupo particolarmente scosceso. Ha fatto un volo di almeno 50 metri. Il pizzo camino, che amministrativamente si trova nel territorio di Borno si raggiunge sia dal versante bresciano sia da quello bergamasco. (in aggiornamento)