Desenzano del Garda, si agita al casello dell’autostrada: teneva droga in auto e una pistola clandestina a casa

Brescia – I carabinieri di Desenzano del Garda hanno arrestato giovedì sera un cinquantenne per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di arma da fuoco. L’operazione è scattata durante un normale servizio di pattugliamento presso il casello autostradale della cittadina del Bresciano.

L’automobile sulla quale viaggiavano due uomini di circa cinquant’anni, entrambi residenti in zona, ha subito destato i sospetti dei militari. Al momento del controllo, i due si sono mostrati visibilmente nervosi, comportamento che ha spinto i carabinieri ad approfondire le verifiche.

La perquisizione ha rivelato che il conducente aveva con sé un borsello contenente un ingente quantitativo di cocaina ed eroina. La scoperta ha portato immediatamente all’estensione dei controlli presso l’abitazione dell’uomo.

La perquisizione domiciliare ha fatto emergere un quadro ancora più grave: nell’abitazione sono state rinvenute ulteriori sostanze stupefacenti, insieme a bilancini di precisione e tutto il materiale necessario per il confezionamento della droga, elementi che testimoniano un’attività di spaccio strutturata e organizzata.

I militari anche trovato un’arma da fuoco con matricola e segni identificativi completamente abrasi, particolare che rende la pistola completamente non tracciabile e configurabile come arma clandestina.

Il cinquantenne è stato immediatamente arrestato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e possesso illegale di arma da fuoco modificata. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di approvvigionamento della droga e l’origine dell’arma sequestrata.