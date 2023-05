Incendio alle Vele di Desenzano: danni per milioni di euro e centro ancora chiuso

Desenzano del Garda (Brescia), 25 maggio 2023 – Danni ingenti, per milioni di euro, e il rischio demolizione per una parte del centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, dove martedì è divampato un devastante incendio che ha divorato parte della struttura, attualmente inagibile, e creato allarme anche sul fronte ambientale. Il primo bilancio del devastante rogo, all’indomani della bonifica degli ultimi focolai, lascia poco spazio ai dubbi: una parte del centro commerciale dovrà con ogni probabilità essere demolita, mentre l’area che non è stata interessata direttamente dal rogo resta inagibile in attesa delle necessarie verifiche tecniche.

Intanto sul fronte ambientale i residenti della zona possono tirare un respiro di sollievo: è stata revocata l’ordinanza del sindaco Guido Malinverno nella parte in cui disponeva l’immediata chiusura di tutte le finestre e di ogni passaggio e sosta nelle strade adiacenti al rogo. I valori rilevati da Arpa Lombardia subito dopo l’incendio sono infatti rientrati nella norma. Ultimo passo per un vero ritorno alla normalità sarà la riapertura dei negozi e delle attività del centro commerciale non raggiunti direttamente dalle fiamme. Ma per questo si dovrà ancora attendere.

L’intero complesso risulta ancora inaccessibile, in attesa di ulteriori comunicazioni da parte dei vigili del fuoco, che fino a ieri sera sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e bonifica degli ultimi focolai. Un lavoro reso ancor più difficile dal punto in cui è divampato il rogo e dalla particolare copertura dell’edificio, tanto che si è reso necessario l’ausilio dei droni per individuare tutti i focolai.