Maxi incendio al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda: struttura evacuata

Un violento incendio è in corso al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda. Al momento non sono segnalati feriti, anche se la situazione è in evoluzione. Fumo e fiamme si vedono a chilometri di distanza.

Ad aver preso fuoco per prima è l’area in cui si trova l’ex Obi, una delle più vecchie dell’intero edificio. Sarebbe qui il punto di partenza del rogo, le cui cause non sono ancora note. Tutto il centro commerciale è stato evacuato.

Alcuni addetti del Comune di Desenzano del Garda, tramite la Protezione Civile, con la collaborazione delle farmacie locali stanno distribuendo sali minerali e integratori, oltre a bottiglie di acqua ai vigili del fuoco al lavoro – se ne contano 78 al momento, a dimostrazione delle dimensioni davvero rilevanti del rogo – in arrivo da tutta la provincia. Imponente anche lo schieramento di mezzi: all’opera ci sono 8 Aps, 6 autobotti, 2 autoscale, 1 carro aria, 1 carro schiuma. In supporto alle squadre di Brescia è giunto personale da Castiglione e da Verona. Sul luogo dell’incendio oltre ai vigili del fuoco, sono presenti i carabinieri e i funzionari dell’Arpa, oltre ai volontari e ai tecnici comunali