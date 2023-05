Incendio alle Vele di Desenzano, ordinanza del sindaco: “Finestre chiuse e vietato uscire”

Desenzano del Garda (Brescia) – Serata di apprensione a Desenzano del Garda, dove l’Arpa ha rilevato presenza di inquinanti, tra cui ammoniaca e stirene sprigionatisi nell’aria a causa dell’incendio che oggi si è scatenato al centro commerciale Le Vele. Alle 22 il sindaco Guido Malinverno ha emesso una ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità. Ha innanzitutto stabilito l’inagibilità temporanea del Centro Commerciale sito in via Marconi e l’immediata chiusura temporanea e fino a revoca dell’ordinanza di tutte le finestre e di ogni passaggio di area all’esterno delle case delle vie: Marconi, Adua, Caduti dei Lager, Montesuello, Tobruch, A.d'Egitto, Pescala, Nikolajewka, Caduti dell'Egeo, Valeggio, Mezzocolle, Irta, Bezzecca, Custoza, Goito, Pastrengo, Como, Pola, Trieste, Rivoli, Trento, Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lecco, Curtatone e Vicina.

Il centro commerciale in fiamme

I residenti in quella zona hanno il divieto di sostare all’esterno così come viene ordinato di evitare spostamenti in quell’area se non per assoluta necessita. La conferma dei problemi per la salite arriva dalle analisi effettuate dall’Arpa. “Le prime analisi speditive di Arpa mostrano presenza in aria dei tipici inquinanti della combustione tra cui lo stirene e ammoniaca – spiega il direttore di Arpa Brescia Fabio Cambielli – è stato disposto il posizionamento dei campionatori ad alto volume che tra qualche giorno riveleranno la presenza o meno dei micro inquinanti in aria tra cui le diossine. In via precauzionale e preventiva consigliato al sindaco di emettere ordinanza di divieto frequentazione luoghi all’aperto e tenere finestre chiuse per le residenze limitrofe. Le acque di spegnimento vengono convogliate al depuratore comunale, secondo i VVF perdurerà per tutta la notte”.