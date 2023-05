Incendio al centro commerciale Le Vele, scatta la bonifica. Resta l’allarme ambientale

Desenzano del Garda (Brescia), 24 maggio 2023 - Dopo una notte di lavoro per i vigili del fuoco è in fase di bonifica l'intervento iniziato ieri pomeriggio a Desenzano del Garda per l'incendio divampato all’interno del centro commerciale “Le Vele”.

E si spera che siano in discesa i valori inquinanti rilevati ieri da Arpa Lombardia, che aveva riscontrato presenza ammoniaca e stirene sprigionatisi nell’aria a causa del rogo, tanto che la notte scorsa, alle 22, il sindaco Guido Malinverno ha emesso una ordinanza sindacale a tutela della pubblica incolumità. Si prevede non solo l’inagibilità temporanea del Centro Commerciale di via Marconi ma anche l’immediata chiusura temporanea (e fino a revoca dell’ordinanza) di tutte le finestre e di ogni passaggio di area all’esterno delle case nelle seguenti strade: via Marconi, Adua, Caduti dei Lager, Montesuello, Tobruch, A.d'Egitto, Pescala, Nikolajewka, Caduti dell'Egeo, Valeggio, Mezzocolle, Irta, Bezzecca, Custoza, Goito, Pastrengo, Como, Pola, Trieste, Rivoli, Trento, Bergamo, Milano, Brescia, Cremona, Lecco, Curtatone e Vicina. I residenti in quella zona hanno il divieto di sostare all’esterno così come viene ordinato di evitare spostamenti in quell’area se non per assoluta necessita.