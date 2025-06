Rapinano un coetaneo. Arrestati

Accerchiano per strada un adolescente - un ragazzino che ha più o meno la loro età - gli strappano con violenza gli auricolari Airpods che indossa e si dileguano. Il gesto non è però passato inosservato ad alcuni passanti che, anziché voltare la testa dall’altra parte, hanno subito chiamato il 112. Una segnalazione determinante, che ha permesso alla Volante di identificare rapinatori - un quattordicenne e un quindicenne - e di arrestarli in flagranza. Tutto è successo martedì scorso, nel pomeriggio, nella zona nord della città. La rapina si è consumata in pochi istanti ma gli autori, si diceva, sono stati immediatamente rintracciati. Una pattuglia della squadra Volante li ha intercettati ancora nel quartiere, mentre si allontanavano. Addosso avevano gli auricolari appena sottratti e un tirapugni in metallo, il quale tuttavia nell’episodio che li ha fatti finire in manette non risulta sia stato utilizzato.

Italiani e incensurati, i rapinatori sono stati condotti in questura e successivamente posti ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria minorile. Ora attendono la convalida dell’arresto. "Ancora una volta emerge quanto sia fondamentale la collaborazione della cittadinanza – ha sottolineato il neo questore Paolo Sartori (nella foto) –. La tempestiva chiamata al 112 ha consentito un intervento rapido e efficace. Episodi come questo ribadiscono l’importanza di continuare a investire nella prevenzione, soprattutto in ambito scolastico. La polizia di Stato da tempo è impegnata con iniziative per promuovere il rispetto delle regole e contrastare la devianza giovanile".

Beatrice Raspa