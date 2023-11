Guia Moretti, oggi a Rivoltella i funerali della ragazza morta in un incidente stradale a Madrid

Rivoltella (Brescia), 25 novembre 2023 – Ieri la salma di Guia Moretti, la 17enne morta a causa di un terribile incidente stradale avvenuto mentre era impegnata in un anno di studio in Spagna, ha fatto ritorno in Italia, con la camera ardente allestita presso la Casa del Commiato Facciotti di Desenzano.

I parenti, amici, compagni di scuola, insegnanti e personale scolastico che hanno voluto salutare la giovane vittima della strada sono stati a centinaia. Il funerale si terrà oggi pomeriggio alle 14 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Rivoltella, dove Guia viveva insieme alla sua famiglia. Dopo aver vissuto alcuni anni a Capriano del Colle, la studentessa iscritta al liceo Bagatta, alcuni anni fa si era trasferita sulle sponde del lago di Garda.