Desenzano del Garda: Guia Moretti, studentessa al liceo, muore in un incidente a Madrid

Desenzano del Garda, 20 novembre 2023 – Dramma in Spagna: una studentessa bresciana di 17 anni, Guia Moretti, è morta in un incidente stradale avvenuto a Madrid. La ragazza sarebbe stata vittima di uno scontro frontale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava.

Sulla vettura si sarebbe trovata anche la coppia che ospitava la giovane in casa per la sua esperienza spagnola. Marito e moglie, di 56 e 57 anni, sono morti anche loro nello schianto.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dal quotidiano iberico La Razon l’incidente è avvenuto nella giornata di sabato, su una strada statale – la M-505 – nelle vicinanze di Madrid. Erano da poco passate le 10.30 quando la vettura su cui si trovava Guia assieme ad altre quattro persone si è scontrata frontalmente con un altro veicolo.

Un impatto terribile: marito e moglie sono morti praticamente sul colpo. Guia, come le altre due occupanti del veicolo, tutte fra i 16 e i 18 anni, sono state estratte ancora vive dai rottami, ma in gravissime condizioni. Guia è morta in ospedale in conseguenza dei traumi riportati.

Chi era Guia Moretti

La giovane bresciana frequentava il liceo linguistico Bagatta a Desenzano del Garda, la città dove viveva con la sua famiglia. Aveva approfittato dell’opportunità concessa agli studenti del quarto anno di frequentare un anno di corsi all’estero. Guia aveva scelto la Spagna, in particolare Madrid, per perfezionare la sua conoscenza dello spagnolo.

La notizia della sua scomparsa si è diffusa velocemente nella cittadina gardesana. La dirigenza della scuola a cui era iscritta la diciassettenne ha diffuso una nota, così come riportato dal sito Bresciaoggi: “ Oggi è venuta a mancare una studentessa della nostra scuola, Guia Moretti. Vi preghiamo di stringervi al dolore della famiglia di Guia e della sua classe, la 4A Linguistico, chiedendo all'insegnante della vostra prima ora di fare 3 minuti di silenzio – questo il testo – La situazione è delicata, molti di noi stentano ancora a realizzare quanto accaduto. Faremo in modo di organizzare una cerimonia commemorativa. Che la terra ti sia lieve, ci mancherai tanto”.