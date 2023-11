Desenzano, Guia Moretti ricordata dai compagni di scuola

Desenzano del Garda, 20 novembre 2023 – Tre minuti di silenzio il liceo linguistico Bagattaper Guia Moretti, che da pochi mesi era partita per la Spagna per seguire un anno di studi all’estero, dove era ospitata da una coppia di coniugi, con i quali è stata coinvolta in un incidente stradale nella zona di Madrid.

I due sono deceduti sul colpo, mentre la 17enne è stata estratta viva dal veicolo e poco dopo è spirata. Un’altra ragazza che era con loro si è salvata. L’incidente è accaduto sabato ma la notizia della morte della giovane a Desenzano, dove studiava e a Capriano del Colle dove ha vissuto fino a qualche anno fa per poi trasferirsi sul Garda con la famiglia, si è diffusa solo ieri.

Il dirigente scolastico Luigi Maria Speranza, il consiglio di istituto e i rappresentati di istituto hanno voluto ricordarla durante la prima ora. Ad avvisare di questo gesto sono stati ieri i componenti del consiglio di istituto che hanno inviato una nota ai compagni. “Oggi è venuta a mancare una studentessa della nostra scuola, Guia Moretti. Vi preghiamo di stringervi al dolore della famiglia di Guia e della sua classe, la 4A Linguistico, chiedendo all’insegnante della vostra prima ora di fare 3 minuti di silenzio”. Il riserbo è totale e nessuno ha voglia di parlare.

“La situazione è delicata, molti di noi stentano ancora a realizzare quanto accaduto – dicono dal consiglio d’istituto - Faremo in modo di organizzare una cerimonia commemorativa. Che la terra ti sia lieve, ci mancherai tanto”.