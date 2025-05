Chi ha vinto i 35 milioni a Desenzano del Garda? Le ipotesi dei cittadini sul vincitore del SuperEnalotto

DESENZANO DEL GARDA – L’atmosfera è elettrica sulle rive del Benaco, dove giovedì sera un misterioso neomilionario si è aggiudicato il maxi-premio del SuperEnalott da 35 milioni di euro, lasciando tutta la città con il fiato sospeso. Moltissimi sono coloro che si chiedono se il fortunato che incasserà i milioni, dopo aver versato circa sette milioni di tasse all’Erario sia di Desenzano del Gardo o qui risieda. Gli occhi sono puntati sulla tabaccheria “Eleonora Bocchio” di via Durighello 4, il negozio dove è stato emesso il biglietto vincente: solo uno di quelli che ogni giorno vengono giocati.

“Speriamo che il si faccia vivo, magari anche in forma anonima”, confessa la titolare, Eleonora, mentre i clienti chiacchierano animatamente del colpo di fortuna. A tifare per un vincitore “locale” c’è anche il primo cittadino, Guido Malinverno, che sottolinea come Desenzano sia un crocevia di culture e opportunità: mentre l’Agenzia delle Entrate si prepara a incassare il lauto versamento fiscale, in paese non si fa che speculare sull’identità del vincitore. C’è chi scommette su un imprenditore, chi su un pendolare, e chi azzarda: “Magari è un turista che ha giocato per caso”.

“La notizia della vincita al Superenalotto, con il “6” centrato proprio a Desenzano, ha portato un'ondata di entusiasmo in città. È un evento straordinario che accade raramente e che inevitabilmente accende i sogni e le speranze di tanti – dice il sindaco Guido Malinverno - Mi auguro con tutto il cuore che il vincitore o la vincitrice sia un nostro concittadino, perché sarebbe una gioia doppia sapere che questa incredibile fortuna ha premiato qualcuno della nostra comunità”.

Dal primo cittadino arriva anche un monito importante, che invita a non lasciarsi trascinare dalla foga e dalla speranza di bissare l’episodio fortunato. “Colgo l’occasione per lanciare un messaggio importante – rimarca Malinverno – il gioco può essere un momento di svago, ma deve essere vissuto con consapevolezza e responsabilità. Quella di ieri è una fortunata eccezione, non la regola. Godiamoci comunque questa bella notizia che ha portato il nome di Desenzano in tutta la nazione”.