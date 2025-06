Castegnato: colpaccio al Lotto, gioca 5,50 euro e ne vince 75.600 con una quaterna

Castegnato, 16 giugno 2025 – Il SuperEnalotto, con il suo jackpot da capogiro, è sicuramente il sogno di tutti gli italiani appassionati di lotterie. Ma il Lotto – “papà” della schedina più ricca d’Europa – ha ancora un suo ampio zoccolo duro di giocatori aficionados.

In questo week-end – come si legge in una nota diffusa da Agimeg, agenzia specializzata in notizie riguardanti giochi e lotterie – la Lombardia è stata la grande protagonista delle estrazioni del Lotto, avendo fatto registrare la vincita più alta. Un fortunato giocatore di Castegnato, in provincia di Brescia, ha centrato una quaterna sulla ruota nazionale (puntando su cinque numeri: 1-11-31-45-67) da 75.600 euro, a fronte di una spesa totale di 5,50 euro.

A Calolziocorte, in provincia di Lecco, è stato realizzato un terno sulla ruota di Milano da 6.750 euro. Infine, a Milano centrata una doppia vincita da 5.540 euro ciascuna.

Estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto

Al 10eLotto, invece, gioco a estrazione con moltiplicatore, è stata premiata Besana in Brianza, in provincia di Monza-Brianza, con una vincita da 10.000 euro. A Limbiate (Monza e Brianza) è stato centrato un ‘6’ da 6.000 euro. A Cesana Brianza (Lecco), San Donato Milanese (Milano) e Motta Visconti (Milano) sono state realizzate tre vincite da 5.000 euro ciascuna.

Da domani, martedì 17 giugno, riprenderà la corsa al jackpot del SuperEnalotto, arrivato a quota 14 milioni e 200mila euro. Una cifra lontana dalle vette raggiunte negli ultimi anni, ma sufficiente a ingolosire (e sistemare per la vita) tutti i giocatori. Resta insuperato il record del febbraio 2023, quando una novantina di sistemisti si divisero un bottino da 371.133.425 euro.