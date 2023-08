Idris, folla commossa per l’addio al giornalista. La figlia intona No Woman No Cry: “Mio papà vasto come l’oceano”

Bedizzole (Brescia) – Addio a Idrissa Sanneh, conosciuto da tutti semplicemente come Idris, giornalista bresciano originario del Gambia, amatissimo in tutta Italia, deceduto a 72 anni, considerato, come lui stesso asseriva, il primo nero bresciano a diventare famoso.

I funerali di Idris a Bedizzole

In mille al cimitero

Un migliaio di persone ha partecipato al suo funerale svoltosi al cimitero di Bedizzole. In tanti sono arrivati con le maglie della Juventus, squadra di cui era tifosissimo, che lo ha portato alla fine degli anni 90 a diventare opinionista e inviato a "Quelli che il Calcio”. Nel Bresciano è ricordato anche per il Tg Multietnico che andava in onda sull’allora Rete Brescia, con cui Idris e i suoi collaboratori tenevano informati i nuovi bresciani, che ancora non parlavano italiano, su quanto accadeva in città e provincia.

La tomba di Idris nel cimitero di Bedizzole

La canzone della figlia

"È difficile parlare di mio padre. Mio papà era vasto come l'oceano, le sue onde non lo diluivano. Mio papà era un uomo nero e bianconero, ma credeva che i colori fossero una ricchezza. Mio papà era un uomo fiero e generoso. Mio papà era un fratello vero”, ha detto Francesca Adhadija, una delle quattro figlie di Idris, che ha poi ha intonato “No Woman, No Cry”, la canzone di Bob Marley tra le preferite del giornalista.

Bartoletti e Altobelli

Alla cerimonia per Sanneh hanno partecipato, tra gli altri, Marino Bartoletti e Alessandro Altobelli. Altobelli, in particolare, era legatissimo a Idris, tanto da avere dichiarato ai cronisti che ad ogni cena con gli amici ci sarà sempre un posto libero: quello per lui.

L'arrivo di Alessandro Altobelli ai funerali di Idris a Bedizzole

“Difficile dirti addio”

"Fratello mio, in questi anni ci siamo divertiti tanto, perché con la tua acuta intelligenza sapevi ridere di tutto e nonostante tutto – queste sono le parole che Spillo ha dedicato all’amico – La tua grande umanità rimarrà sempre scolpita nel mio cuore, la tua simpatia contagiosa ed il tuo carattere sopra le righe saranno impossibili da dimenticare. Non è facile dirti arrivederci per me che sarò sempre il tuo spilungone”.

"Qui tutto bene”

Idris è stato ricordato anche da Ignazio Baresi, figlio dell’ex patron di rete Brescia. "Ciao Idris, un decennio fianco a fianco ogni giorno – ha scritto su Facebook Baresi – grazie alla sua grande intuizione che ha dato vita al tg multietnico e al grande successo di Calcio sprint. Ti ho sempre visto volentieri e ti ho sempre voluto bene senza il rimpianto di non avertelo detto prima. Sono molto addolorato ma confortato dalla convinzione che tu ci stia abbracciando dall’alto dicendoci: Qui tutto bene fratelli”.